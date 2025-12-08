Miro U! 3 kolu sağ'da 3 kolu sol'da altı kollu insansı robot: İmajı bomba! Teknoloji dünyası şokta, Çin fitili ateşledi!

  • İSTANBUL
Çin'in önde gelen teknoloji şirketi Midea'nın geliştirdiği Miro U, Teknoloji dünyasına giriş yaparak imajını yeniledi. 3 kolu sağ'da 3 kolu sol'da olan altı kollu insansı robotun görüntülerini dünya kayda aldı. Çin'in yeni dönemi başlıyorç

Çinli teknoloji şirketi Midea'nın geliştirdiği Miro U, yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel süreçlerde kullanılmak için tasarlandı. Robot, endüstriyel otomasyonda verimliliği artıracak ve üretim hatlarında çevrim sürelerini düşürecek.

 

Çinli teknoloji şirketi Midea, düzenlediği etkinlikte yeni insansı robot modeli Miro U'yu tanıttı. Şirket, tamamen kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilen robotun, dünyada ilk kez altı kollu tekerlek–bacak hibrit bir tasarımla üretildiğini ve yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel süreçlere uyum sağladığını açıkladı, teknoloji dünyasında fitili ateşledi. Miro U, Ağustos ayında Jingzhou fabrikasında devreye alınan önceki tekerlekli insansı modelin geliştirilmiş versiyonu olarak tanımlanıyor ve üretim ekosisteminde verimliliği artırması bekleniyor.

Donanım Haber'de yer alan habere göre, Midea Başkan Yardımcısı ve CTO’su Wei Chang, Miro U’nun şirketin insansı robot serisinin üçüncü nesli olduğunu belirterek, robotun altı biyomekanik kolu, 360 derece dönüş kabiliyeti ve değiştirilebilir uç efektör modülleriyle farklı üretim görevlerine hızla adapte olabildiğini söyledi. Robotun yazılım ve donanım dahil tüm teknolojisinin Midea tarafından geliştirildiği ifade edildi.

 

Şirket, Miro U’nun 2025 sonunda Wuxi’deki çamaşır makinesi fabrikasında kullanılmaya başlanacağını ve üretim hattındaki çevrim sürelerini kısaltarak hat ayarlama süreçlerinde yüzde 30’a kadar verim artışı sağlamayı hedefliyor. Midea, endüstriyel robotlara yönelik Miro serisinin ardından ticari ve ev içi kullanım için geliştirilen Mila serisinin de test aşamasında olduğunu ve 2026’dan itibaren mağazalarda müşteri yönlendirme gibi görevlerde kullanılmasının planlandığını duyurdu.

