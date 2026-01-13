Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler neler? Miraç Kandili ne zaman?

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miraç mucizesinin yaşandığı gece olarak idrak ediliyor. Müslümanlar bu mübarek gecede, dua ve ibadet ederek Allah’a yöneliyor. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili tarihi, 2026 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda “Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Takvim doğrultusunda Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

- Miraç Kandili namazı: Bazı alimler, bu gecede 2 veya 6 rekat nafile namaz kılınmasını tavsiye ediyor.

- Salat-ı Tefriciye ve Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecede faziletli kabul edilir.

- Kur’an okumak: Özellikle dualar ve sureler okunur. Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi tavsiye edilir.

- Dua ve tevbe etmek: Bu gece, geçmiş günahlardan tevbe edilir, gelecek için dua edlir.

- Zikir ve tesbih çekmek: “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi zikirleri yapmak ruhu maneviyatla doldurur.