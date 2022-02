Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde kılınacak namazın faziletleri

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Miraç gecesi Allah-u Teala’nın huzurundan şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve 5 vakit namaz hediyesiyle dönmüştür. Tüm bunlarla birlikte Miraç gecesi kılınacak namazların fazileti büyüktür. Bu gece adeta bir namaz gecesidir. 27 Şubat 2022 Pazar yani Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece kılınacak 12 rekatlık nafile namaz ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Her rekatta Fatiha Suresi ve Kur’an’dan bir sure (İhlas, Felak, Nas Sureleri veya kolayınıza gelen bir Sure okuyabilirsiniz) okunur. Bu gece kılınacak 2 rekatlık bir namaz daha vardır. Her rekatta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. İkinci rekatın sonunda oturup Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının ardından selam verilir. Miraç Kandilinin gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz ise öğle namazının ardından kılınır. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazın her rekatında 1 Fatiha, bir tane Felak ve Nas, 3 Kadir ve 50 İhlas Suresi okunur. Her rekata kalkıldığında bu Sureler okunur ve dördüncü rekatın sonunda ise selam verilir.

Miraç Kandilinde hangi namaz kılınır?

Arınma, erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş ve Allah’la buluşma anlamına gelen Miraç Kandilinde Müslümanların da en güzel ibadeti bu gece kılınacak hacet namazıdır. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınması çok sevaptır. Vakit namazlarının dışında bu gece akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra imsak vaktine kadar kılınacak olan namazlar vardır. Gece kılınacak 12 rekat ve 2 rekat ile Miraç’ın gündüzünde kılınacak 4 rekatlık Miraç Kandili namazı bulunur.

12 Rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı iki rekatlar halinde kılınır. Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra 100 defa: “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denir. Bundan sonra ise 100 defa istiğfar ederek yüz defa da Salat ve Selam okunur. Bu hususta rivayet edilen Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur: “Recep ayında bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recep’in bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir Sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur, sonra da Peygamber Efendimize yüz defa salat okursa; bu kişi dünyadan veya ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Teala onun bütün dualarını kabul eder.”

Miraç Kandili hacet namazı nasıl kılınır?

Miraç kandilinde hacet - nafile nasıl namaz kılınır diye baktığımızda 12 rekat hacet namaz kılınması iyi görülmüştür. Ayrıca bu gece kılınacak 2 rekatlık ve gündüz kılınacak 4 rekatlık hacet namazı da çok sevaptır. 12 rekatlık namazın Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekatta bir selam verilir. 2 rekatlık namazda ise her bir rekatta bir Fatiha ve yirmi kere İhlas sureleri okunur ve selam verildikten sonra Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) 10 kere salavat getirilir. 4 rekatlık gündüz namazında ise her rekatta bir Fatiha, birer tane Felak ve Nas Sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okunur.

Miraç Kandilinde öğle ile ikindi arasında kılınacak namaz

Recep-i Şerif ayının 27. Miraç gününün namazı Tâbi‘inin ulularından Hasen el-Basri (Radıyallahu Anh) şöyle anlatır: “Recep’in 27. günü olunca, Abdullah ibnü Abbas (r.a) sabahleyin itikafa girip öğlen vakti(nden önceki kerâhat saati)ne kadar namaza devam ederdi. Öğleni kılınca son sünneti kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta bir Fatiha, birer tane Mu‘avvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri), üç Kadir Suresi ve elli İhlas Suresi okurdu.”

Miraç Kandilinde kaç rekat namaz kılınır?

Miraç Kandilinde 2’şer rekatlar halinde kılınacak 12 rekatlık namaz, 2 rekatlık namaz ve gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz vardır. Yani gecesi ve gündüzüyle toplamda 18 rekatlık hacet namazı kılınır.

Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?

Her namaz kalpten ve dilden dökülen niyetle başlar. Allah’ın huzurunda kalpten isteyerek huşu içinde kılacağımız Miraç Kandili namazlarına şöyle niyet edebiliriz: Ya Rabbi, Rıza-i Şerif’in için niyet eyledim namaza, bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetinle şereflendirdiğin sevgili Habibin hürmetine ben acil kulunu affı ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle… Allah-u Ekber!

Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır? Saat kaçta kılınır?

Miraç kandilinde ne zaman ve nasıl namaz kılınır diye baktığımızda her yıl değişmekle birlikte 2022 yılında Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? 27 Şubat 2022 Pazar akşamı kılınacak gece namazları; İstanbul için akşam saat 19:00 ile İmsak vakti 06:09’a kadar; Ankara için akşam saat 18:44 ile İmsak vakti 05:54’e kadar; İzmir için akşam saat 19:10 ile İmsak vakti 06:18’e kadar kılınır. Miraç gündüzünde yani 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazlar ise İstanbul için öğlen saat 13:22 ile ikindi 16:27 arası; Ankara için öğlen saat 13:06 ikindi 16:13 arası; İzmir için ise öğlen saat 13:29 ile ikindi 16:38 arası kılınır. Diğer şehirlerin namaz saatleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitlerine bakabilirsiniz.

Miraç Kandili namazı evde kılınır mı?

Miraç Kandili gecesi kılınacak 12 ve 2 rekatlık ile gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namazlar evde tek başına kılınabildiği gibi camide de kılınabilir. Miraç gecesi kılınacak namazlar akşam ile yatsı arası veya yatsıdan imsak vaktine kadar eda edilebilir. 4 rekatlık namaz ise öğle ile ikindi namazı arası kılınır.