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Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Değer, üçüncü oldu

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakalarında Kastamonulu sporcu Beste Değer, Türkiye üçüncüsü oldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Değer, üçüncü oldu

Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakalarında Kastamonulu sporcu Beste Değer, Türkiye üçüncüsü oldu.


Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları 05-08 Eylül tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı.


Müsabakaya Kastamonu’nun yanı sıra Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinden sporcular da katıldı.


Kastamonulu sporcular Aaekwondo Antrenörleri İsmail Arıkan, Murat Şengül ve Numan Haçat eşliğinde şampiyonaya katıldı. Sporculardan 50 kilogramda yarışan Beste Değer, bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.


Taekwondo Kastamonu İl Temsilcisi İsmail Arıkan ile Antrenörler Murat Şengül ve Numan Haçat, “Alt yapı olarak tabir ettiğimiz minik sporcularımızın birçoğu ilk defa müsabakaya çıktılar. Buna rağmen gösterdikleri performans yüksekti. Birçoğu 2-3 maç aldı ve madalya maçında kaybeden oldu. Türkiye üçüncüsü olan minik sporcumuz Beste Değer’i kutluyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak’a, Gün Medya Grubu Onursal Başkanı İş Adamı Cengiz Aygün’e, belediyemize, Özel İdare Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan’a çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
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