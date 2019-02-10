Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi



SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kulüpten 405 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda, takım klasik yay erkek ve kızlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım makaralıda erkeklerde Onok Spor Kulübü, kızlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci oldu. Bireysel klasik yay erkeklerde Harun Kırmıtaş, kızlarda Sıla Özdemir, bireysel makaralı yay erkeklerde Kerem Soylu, kızlarda ise Ceren Aka ilk sırayı aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.