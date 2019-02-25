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Minikler K’nex etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezince, hafta sonunda ücretsiz gerçekleştirilen K’nex etkinliklerine yoğun ilgi gösteren minikler, hem bireysel hem de takım olarak katıldıkları pek çok çalışmada kaliteli zaman geçirme imkanı buldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
Minikler K’nex etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezince, hafta sonunda ücretsiz gerçekleştirilen K’nex etkinliklerine yoğun ilgi gösteren minikler, hem bireysel hem de takım olarak katıldıkları pek çok çalışmada kaliteli zaman geçirme imkanı buldu.


Forum Mersin, 23-24 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri çocukları K’nex’in eğlenceli dünyasıyla buluşturdu. Kurulan özel alanda 6-14 yaş arası çocukların ücretsiz katılımına açık gerçekleştirilen stop motion film atölyesi, K’force ve robot yarışları gibi etkinliklere yoğun katılım gösteren minikler, takım çalışmasının keyfine vardı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
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