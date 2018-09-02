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Minik Ömer sadece 17 gün yaşayabildi

İzmir'de Gülbahar (36) ve Murat (36) Kesici çiftinin 15 Ağustos'ta dünyaya gelen oğulları Ömer Seyfettin, hayata tutunamadı. Sol kalp kapakçığı gelişmediği için hastanede tedavi altında tutulan Ömer bebek, doğduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

02 Eylül 2018 Pazar 11:21
Minik Ömer sadece 17 gün yaşayabildi

İzmirli Kesici çiftinin, 15 Ağustosta dünyaya gelen oğulları Ömer Seyfettin, sol kalp kapakçığı gelişmediği için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ile diyaliz cihazına bağlı tutuluyordu. Anne Gülbahar Kesici, Ömer Seyfettinin yaşaması için kalp naklinin gerekli olduğunu söylemiş ve oğlunun hayatta kalması için yardım istemişti.

Ancak minik Ömer, daha fazla dayanamadı ve tedavi altında tutulduğu hastanede dün gece hayatını kaybetti. Daha önce de 12 kez hamile kalan ve kan pıhtılaşması nedeniyle sürekli düşük yapan talihsiz anne, bir çocuğunu da toprağa vermek zorunda kaldı. Yaşadığı acıyı, "Onun kokusunu bir kez içine çektim. Bu acı ile nasıl yaşayacağım" sözleri ile anlatan Gülbahar Kesici, 4,5 yaşındaki kızı Ayşesunun bile görmediği kardeşini özlediğini söyledi.


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 8 aylıkken sezaryenle dünyaya gelen minik Ömer, o günden beri hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hayatta kalmak için savaş veriyordu. Gülbahar Kesici, "Yaşaması için çok dua ettim ama oğlum hayata tutunamadı. Evlat acısı çok zor. Bu acıyı kimse yaşamasın. Ben şimdi Ömerim olmadan nasıl yaşayacağım. Onun ellerini tuttum, kokusunu içime çektim. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Minik Ömerin cansız bedeni, Manisada toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:21
  1. Manisa
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