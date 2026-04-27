Minik mehteranlar Şahinbey Er Meydanı'nda alkışlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde muhalefet partisi il başkanı ve yönetimi tarafından protesto edilen ana sınıfı öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun daveti üzerine Şahinbey Er Meydanı’nda sahne aldı. Minik öğrenciler, mehter marşları eşliğinde gösteri yaparak Yağlı Güreş müsabakalarına renk kattı.

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Protokol üyeleri, sahneye çıkarak çocuklarla birlikte Mehter Marşı’nı söyleyerek minik mehterana destek verdi.

“ÇOCUKLARIMIZI KUCAKLIYORUZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara yönelik bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bir bayramda böyle bir olayın yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Bizler tarihimize de Cumhuriyetimize de sahip çıkan bir anlayışa sahibiz. Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Minik mehteran takımını Şahinbey’de ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Çocuklarımıza, mehteran takımımıza asla sırtımızı dönmüyoruz. Aksine onları kucaklıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Er meydanında sergiledikleri bu anlamlı gösteri bizleri hem gururlandırdı hem de onurlandırdı” diye konuştu.

“MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protesto edenlerin kendi beyanlarıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Mehteran marşları ecdadımızdan miras kalan önemli kültürel değerlerimizdir. Bizler tarihimize de Cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. En önemlisi de çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz ve onları asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.