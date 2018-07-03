Minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası Fenerbahçe paylaşım yaptı
4 yaşındaki Leyla'dan gelen üzücü haberin ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından "Gizem'lerimiz, Eylül'lerimiz, Leyla'larımız için sessiz kalmayacağız" paylaşımını yaptı.03 Temmuz 2018 Salı 13:43
18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla'nın dere yatağında cansız bedeninin bulunmasının ardından Fenerbahçe Kulübü resmi sosyal medya hesabından "Gizem'lerimiz, Eylül'lerimiz, Leyla'larımız için sessiz kalmayacağız" paylaşımı yaptı.
KÜÇÜK KIZLARIN ÖLÜM HABERİ TÜRKİYE'Yİ KAHRETTİ
Son günlerde artan kayıp çocukların ölüm haberleri Türkiye'yi derinden sarstı. Özellikle AnkaraPolatlı'da cansız bedeni bulunan Eylül ile Ağrı'da 18 gündür aranan Minik Leyla'nın ölüm haberi kahretti.
MİNİK LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU
Ağrı'da dedesinin köyüne giden ve kaybolan minik Leyla'nın cesedi, köyün 3 kilometre uzaklığındaki derede bulundu.
EYLÜL'ÜN KÜÇÜK BEDENİ BABASININ TARLASINDA GÖMÜLÜ BULUNDU
8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, Ankara Polatlı'da 1 hafta boyunca arandı. Minik Eylül'ün cansız bedeni, babasının tarlasında bir elektrik direğinin altında gömülü bulundu. Acı haber, tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Gizem'lerimiz, Eylül'lerimiz, Leyla'larımız için sessiz kalmayacağız.
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