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Minik kızın Erdoğan'dan isteği yürekleri dağladı: Sadece kalp istiyorum

Tanışmayı çok istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Manisa'da fabrika açılışı sırasında tanışarak sohbet etme fırsatı bulan 10 yaşındaki kalp hastası Cemre Yılmaz, Başkan Erdoğan'dan gerçek kalbinin olmasını istedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:09
Minik kızın Erdoğan'dan isteği yürekleri dağladı: Sadece kalp istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Manisa programı sırasında kabul ettiği 10 yaşındaki kalp hastası Cemre Yılmaz, bir hayalinin gerçek olduğunu belirterek, en büyük dileğinin kalp nakliyle sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti.

Manisa'daki bir fabrika açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışarak sohbet etme imkanı bulan Cemre Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp destek cihazıyla hayata tutunduğunu, boynunda taşımak zorunda olduğu mekanizma nedeniyle okula gidemediğini, sosyal hayata karışamadığını dile getirdi.

Hayali Erdoğan'la tanışmaktı

Sağlığına kavuşmasının kalp nakline bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, durumuyla yakından ilgilenen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi'nin bir ziyareti sırasında kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştıracağını söylediğini ifade etti.

Erdoğan'ı çok sevdiğini, hayalinin onunla tanışmak olduğunu anlatan Cemre Yılmaz, görüşme sırasında çok heyecanlandığını dile getirdi.

"Sadece kalp istiyorum"

Durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini doktoruyla da görüştürdüğünü söyleyen Cemre Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanı ile görüşmek hayalimdi, onu hep televizyondan izliyordum. Elini öpmek hayalimdi, birlikte fotoğraf çekildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana nasıl olduğumu, bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Ben de 'Sadece kalp istiyorum, kendi gerçek kalbimin olmasını istiyorum, yapay kalple yaşamak istemiyorum.' dedim. Bunları paylaştım. Doktoruyla halen iletişim halindeyiz, bizimle ilgileniyorlar."

"Kalp doktoru olacağım"

Cemre Yılmaz, sağlığına kavuşunca eğitimini tamamlayacağını, tıp fakültesine giderek kalp doktoru olmayı ve kendisi gibi kalp hastası çocuklara yardım etmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Yunus Yılmaz da kızı Cemre'nin bilgilerini ve raporlarını Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ilettiklerini dile getirerek, "İnşallah nakil için güzel haber yakında gelir." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:09
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cemre Yılmaz
  3. AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi
  4. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri
  5. Yunus Yılmaz
  6. kalp destek cihazı
  7. kalp nakli

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