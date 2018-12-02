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Minik badmintoncular Türkiye Şampiyonası'nda yarıştı

- Ankara'da gerçekleştirilen 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 510 sporcu mücadele verdi

02 Aralık 2018 Pazar 16:46
Minik badmintoncular Türkiye Şampiyonası'nda yarıştı

ANKARA (AA) - Türkiye 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren şampiyonada 45 ilden 510 sporcu mücadele etti.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, altyapıya önem verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, altyapımızın gelişmesi açısından federasyonumuz ve antrenörlerimiz için çok önem arz etmektedir. En başarılı badmintoncular bu yaş aralığında yetişmeye başlıyor ve geleceğin Özge Bayrak ve Neslihan Yiğitleri bu şekilde yetişiyor. Müsabakamıza katılan ve derece elde eden sporcularımız ile antrenörlerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan sporcular şunlar:

Tek erkekler: Mehmet Can Töremiş

Tek kızlar: Aleyna Korkut

Çift erkekler: Mert Seven-Mehmet Can Töremiş

Çift kızlar: Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek

Karışık çiftler: Yiğitcan Erol-Zeynep Berre Ocakoğlu

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:46
  1. Ankara
  2. badminton
  3. Murat Özmekik
  4. Türkiye 11 Yaş Altı Badminton Şampiyonası

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