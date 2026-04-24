Turistlerin verdiği yiyecekler doğal düzeni bozdu! Maymunlarda sıra dışı davranış gözlendi

Haftada 12 kez toprak yiyorlar Araştırmacılar, Cebelitarık’ta yaşayan yaklaşık 230 makağı gözlemledi ve her birinin ortalama haftada 12 kez toprak yediğini tespit etti. “Jeofaji” olarak adlandırılan bu davranışın yaz aylarında, yani turist sayısının arttığı dönemlerde yüzde 40 daha sık görüldüğü belirlendi. İnsanlarla daha fazla temas eden ve dolayısıyla daha çok abur cubur tüketen makakların, aynı zamanda daha sık toprak yediği ortaya çıktı. Turistik bölgelerde yaşayan üç grup, tüm toprak yeme vakalarının yüzde 72’sini oluşturdu. Buna karşılık turistlerle hiç temas etmeyen tek makak grubunda bu davranışa hiç rastlanmadı. Bilim insanlarına göre makaklar toprağı adeta bir “takviye” gibi kullanıyor. Lemoine, “Bu davranışın, yüksek kalorili ama lif açısından fakir yiyeceklerin sindirim sistemine verdiği zararı azaltmak için geliştiğini düşünüyoruz” diyor. Toprağın maakaklarda sindirim sisteminde bir bariyer oluşturarak zararlı bileşiklerin emilimini sınırlayabileceği, aynı zamanda bağırsak florasını destekleyen faydalı bakteriler sağlayabileceği belirtiliyor.