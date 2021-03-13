Minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yaralılar var
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüsle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Nurettin S'nin kullandığı 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A. idaresindeki 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü, Çukuryurt Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Nesemi A. ve minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.