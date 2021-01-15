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Aktüel Minibüs sulama kanalına düştü... Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Minibüs sulama kanalına düştü... Çok sayıda yaralı var

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 15:23:00 -
Minibüs sulama kanalına düştü... Çok sayıda yaralı var

Hasan Alper Yıldız'ın (48) kullandığı 55 LF 034 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Güven Gölet mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Gülcihan Çıtak (36), Hatice Örnek (53), Miraç (7), Ecem Nur (10) ve Güllü Kaya (42), Mehmet (38) ve Fatma Ak (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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