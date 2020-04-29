  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Minibüs elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

2020-04-29 12:14:45 -
Minibüs elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüseyin Atan'ın kullandığı 48 AP 793 plakalı minibüs, Muğla-Aydın kara yolu Bayır mevkisindeki kavşakta İsmail Türer'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Türer, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Türer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Atan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı