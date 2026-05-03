Minibüs beklerken dehşeti yaşadı! Sahipsiz köpek yüzünü ısırdı

Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesinde öğle saatlerinde kent merkezine gitmek üzere evinden çıkan Abdulkadir Karakuş, yolda minibüs beklediği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adam yaralandı.

Köpeğin yaşlı adama saldırdığını fark eden tur otobüsü şoförü, aracını yol kenarında park ederek turistlerle birlikte duruma müdahale etti.

ONLAR OLMASA ÖLEBİLİRDİM

Köpeği uzaklaştırarak yaşlı adamı kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Köpek saldırısının ardından hastane acili önünde konuşan Abdulkadir Karakuş, "Yolda beklerken bir köpeğin bana doğru geldiğini fark ettim. Bana saldıracağını düşünmemiştim. Bir anda bana saldırınca sırt üstü düştüm. Ayağımdan, kolumdan ve kafamdan ısırıldım. Tur otobüsü olmasaydı hayatta olmayabilirdim" dedi.