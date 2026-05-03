Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor
Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Migren ve başağrıları arasındaki ince detayı uzman hekim tek tek açıkladı.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, migren tedavisinde en kritik aşamanın hastaların kendi ataklarını tetikleyen unsurları belirlemesi olduğunu vurgulayarak, hastalığın sadece bir baş ağrısı değil, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nuray Can Uluğ, migren hastalığının yönetimi, tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Dr. Uluğ, migrenin çocukluk çağlarından itibaren görülebilen, günlük hayatı sekteye uğratan ve doğru tanı konulması gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Her baş ağrısının migren olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Nuray Can Uluğ, tanı sürecinin titizlikle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Uluğ, "Öncelikle migreni taklit eden damarsal hastalıklar gibi durumların olup olmadığı araştırılmalı; gerekirse görüntüleme ve kan tahlilleri yapılmalıdır.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Ayda bir veya iki kez görülen seyrek ataklarda sadece ağrıyı dindirmeye yönelik tedaviler yeterli olabilir. Ancak ağrılar haftada birkaç güne yayılıyor ve kişi sık sık acil servise başvuruyorsa, koruyucu ve daha kapsamlı bir tedavi planlanmalıdır" dedi.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Güncel tedavi seçeneklerine de değinen Dr. Uluğ, halk arasında "migren aşısı" olarak bilinen uygulamalar ile migren botoksunun rutin tedaviler arasına girdiğini ve başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Migrenin sadece ağrıdan ibaret olmadığını; ışığa hassasiyet, kusma ve keyifsizlik gibi belirtilerle sosyal yaşamı felç edebildiğini hatırlattı.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Atakları tetikleyen çevresel faktörlere karşı hastaları uyaran Dr. Uluğ, son olarak şunları söyledi:

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

"Adet dönemleri, uzun süreli açlık, lodoslu hava, mayalı içecekler ve aroması yüksek gıdalar migreni tetikleyebilir.

Foto - Nöroloji hekimi tek tek açıkladı: Her baş ağrısı migren değildir... Lodos ve açlık migreni tetikliyor

Hatta şeker tüketimi ile migren arasında doğrudan bir bağlantı görülebilmektedir. Tedavide asıl amacımız, hastaların bu tetikleyicileri fark ederek kendi sorunlarıyla başa çıkma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır."

