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Gündem Mine Kırıkkanat’tan 19 milyon seçeme hakaret! AK Parti 81 ilde harekete geçmeli
Gündem

Mine Kırıkkanat’tan 19 milyon seçeme hakaret! AK Parti 81 ilde harekete geçmeli

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti'nin 81 ilde Mine Kırıkkanat için harekete geçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:14:00 -

Defalarca teröristleri savunan skandal haberlere imza atan Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat, AK Partili seçmene canlı yayında hakaret yağdırdı. Sekülerizmin kıdemli tetikçisi Mine G. Kırıkkanat, halkın cahil olduğunu savunarak AK Parti’nin seçmeni kasıtlı olarak cahilleştirdiğini ileri sürdü. AK Parti’ye karşı rasyonel eleştiri getiremeyip ad hominem yapmaktan imtina etmeyen sözde aydın Mine Kırıkkanat’ın, kendisini ve seyircilerini “kültürlü” olarak nitelemesi ise bir hayli güldürdü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Kırıkkanat’ın rezil sözleri de masaya yatırıldı.

Mine Kırıkkanat’ın konuşmasını ekrana getiren Murat Alan, “AK Parti Kadın Kolları’nın 81 ilde harekete geçmesini istiyorum” dedi. Alan, “Hatta sadece kadın kollarının değil; il, ilçe başkanlıkları, gençlik teşkilatlarının, tamamının bu hususta bir şey söylemesi lazım. Sayın Ömer Çelik’e mikrofon uzatılması lazım.” diye konuştu.

Usta gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ise, AK Parti’nin yazarımız Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak konuya ilişkin şunları söyledi:

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’a karşı o hiddeti gösteren AK Parti içerisinde insanlar varsa ki Abdurrahman Dilipak o sözleri AK Parti’yi kast ederek söylememişti. Yazısının içinde zaten “AK Parti içindeki AKP’liler” diyor. Yani sıradan Türkçe dil bilgisi olan insan “AK Parti içindeki AKP’lilerden” ne denmek istendiğini anlar. Ama gelin görün ki, bu kadar hiddetli tepki veren AK Parti şimdi bunu unutturmaya çalışacaklar. Büyük ihtimalle… Tahminimi söylüyorum.

Bu sözlerin sahibi, sorumlusu Mine Kırıkkanat. Biz Mine hanımı unutup kalkıp da AK Partilileri hedef tahtasına oturtmayalım. Hatırlatmamızı yapalım.

AK Partililere hakaret ediyor, AK Parti kadrolarına diyor ki o AK Parti kadroları kimler? Avrasya Tüneli’ni yapan insanlar. Marmaray’ı yapan insanlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapan insanlar. Osman Gazi Köprüsü’nü yapan insanlar. Şimdi kalkacaksınız, bu adamlara, bu yönetime siz “cahiller topluluğu” diyeceksiniz. Siz yapsaydınız. CHP yıllarca bu ülkede iktidar oldu. Daha düne kadar da koalisyon ortağıydı.

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