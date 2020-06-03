  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mimarlar Odası’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Mimarlar Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr .

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:07:20 -
Mimarlar Odası’ndan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Mimarlar Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr .Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.


Kayseri Mimarlar Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç,”Kayseri’mizin zaten en önemli tarafı Sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla insanlarımızın çıkarı doğrultusunda dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, sağlayabilmesidir” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Başkan Halil Çevik ve yönetim kurulunun yılın ilk aylarında göreve seçildiklerini hatırlatarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni gerçekleşen ziyarette Başkan ve yönetimine başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’ye hizmet edecek, yol gösterecek, yön gösterecek kardeşlerimizle her zaman birlikte oluruz. Kayseri’mizin zaten en önemli tarafı sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla insanlarımızın çıkarı doğrultusunda dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi, sağlayabilmesidir. Biz bunu zenginlik olarak değerlendiririz. Hiçbir zararını görmedik daha çok bereketli oldu. Elbette fikir farklılığı olacak. Bu farklılıklar zenginlik katacak. Sizlerde o anlayış içerisinde inşallah istifade edeceğimiz kardeşlerimizsiniz” dedi.


Başkan Halil Çevik ise kendilerini kabul eden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, yeni yönetimle birlikte şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devem edeceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı