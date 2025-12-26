  • İSTANBUL
Milyonluk yarış atları otoyolu birbirine kattı! Karayolunda can pazarı yaşanan kazadan kahreden haber geldi!
Milyonluk yarış atları otoyolu birbirine kattı! Karayolunda can pazarı yaşanan kazadan kahreden haber geldi!

Malatya’da ahırlarından kaçarak şehirlerarası karayoluna çıkan safkan yarış atları, trafiği savaş alanına çevirdi. Karanlıkta yola fırlayan milyonluk taylara seyir halindeki araçların çarpması sonucu zincirleme kaza meydana gelirken, üç araçta ağır maddi hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı korkunç olayda, büyük umutlarla yetiştirilen değerli yarış atları ne yazık ki telef oldu.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bulundukları tavladan kaçan bir grup yarış atı karayoluna çıktı. Bu sırada yoldan geçen araçlar atlara çarptı. Kazalarda 1 sürücü yaralandı,

çok sayıda tay telef oldu. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

