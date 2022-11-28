Milyonların gözü bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Kabine, yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği toplantıda EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.
Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.
EYT, sözleşmeli personel ve taşeron işçiler
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu.
Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi
Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak...
Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.
Enflasyonla mücadele
Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan müjdeleri duyurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.