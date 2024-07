Milyonlarca kişi yarını bekliyor! Maaşlarda ne kadar artış olacak? İşte detaylar

Tarkan Zengin, yarın açıklanacak haziran ayı TÜFE oranlarının milyonlarca vatandaş için önemini ele aldı. Zengin, bu oranların memur ve emekli maaş zamlarını belirleyeceğini vurguladı. Temmuz ayı maaş artışlarının 4 milyon memur, 16 milyon emekli ve birçok diğer vatandaşı doğrudan etkileyeceğini ifade eden Zengin, memur maaş artışlarının kıdem tazminatı tavanı gibi birçok kalemi de etkilediğini belirtti​. İşte Zengin'in Akşam gazetesindeki yazısı:

"Milyonlarca vatandaşımız 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı TÜFE oranını bekliyor. Zira bu açıklamayla birlikte yılın ilk yarısının TÜFE oranı belli olacağı için milyonlarca memur ve emeklinin maaş ve aylık artışları da netleşecek. 3 Temmuz günü belli olacak memur maaş artışlarına bağlı olarak aylıkları artacak başka vatandaşlarımız da var.

Temmuz ayı maaş artışları 4 milyon memuru, yaklaşık 16 milyon emekliyi, sayıları toplamda 700 bin olan kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi başlangıç tarihi 1 Ocak olan yaklaşık 380 bininin ücret artışlarını, sayıları 2 milyonu bulan engelli, 65 yaş aylığı ile evde bakım yardımı alanları ve toplamda 22,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor. Kıdem tazminatı tavan tutarı memur maaş artışlarına göre belirlendiği için milyonlarca işçi de açıklanacak rakamı merakla bekliyor.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ocak ve temmuz dönemlerinde bir önceki altı aylık TÜFE oranında artırılıyor. Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık TÜFE oranı yüzde 22,72.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları hükümet ile sendikalar arasında 2 yılı kapsayan toplu sözleşmelere göre belirleniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7'ci dönem toplu sözleşme şu an yürürlükte. Burada 6 aylık artışlara ilave olarak önceki 6 aylık artışa göre belirlenen enflasyon farkı da var.

NE KADAR ARTIŞ OLABİLİR?

5 aylık TÜFE'ye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72. Haziran ayı TÜFE'si yüzde 2 olursa artış yüzde 25,17 oranında, yüzde 3 olursa yüzde 26,40 oranında olacaktır.

5 aylık TÜFE'ye göre memur ve emeklilerinin aylık artışları yüzde 17,38. Memur ve emeklilerinin aylıklarındaki artış; Haziran ayı TÜFE'si yüzde 2 olursa yüzde 19,73 oranında, yüzde 3 olursa yüzde 20,90 oranında olacaktır.

MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI HANGİ KALEMLERİ ETKİLİYOR?

Memur maaş artışlarının belli olmasıyla birlikte aylıkları gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan çok sayıda vatandaşımız ve kalem etkilenecektir. Buna göre;

65 yaş aylığı,

Evde bakım yardımı,

Engelli aylıkları,

Kıdem tazminatı tavan tutarı başta olmak üzere birçok kalem etkileniyor...

HANGİ KONULAR BELİRSİZ?

3 Temmuz günü emekli aylık artışları belli olduktan sonra özellikle iki konuda nasıl adım atılacağı merak ediliyor. Birincisi memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki yaklaşık 5 puanlık farkla ilgili bir eşitleme olacak mı? İkincisi ise 10 bin liraya tamamlanan en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 10 bin lira olan tamamlama rakamında artış olacak mı? Bu iki konu da muhtemelen 3 Temmuz günü açıklığa kavuşacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Durum netleştikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, birkaç gün içinde 2024 yılı Temmuz ayına ait Mali ve Sosyal Haklara ilişkin genelgeyi yayınlayacak. Böylelikle artışlar maaşlara yansıtılacak. Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'inde aldıkları için ay sonuna doğru farklarını alacaklar. SSK emeklileri her ayın 17'si ila 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında aylıklarını aldıkları için Temmuz zammı uygulanmış aylıklarını hesaplarında görecekler."