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Gündem Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyor! Erdoğan duyuracak
Gündem

Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyor! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyuracak.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 12:40:00 -
Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyor! Erdoğan duyuracak

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır’daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, “Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım” ifadelerini kullanmıştı.

9 gün mü 11 gün mü olacak?

Tatilin 9 gün olması için resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz Cuma günün de resmi tatil veya idari izin olarak açıklanması gerekiyor.

Yine arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü de tam gün tatil ilan edilirse, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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