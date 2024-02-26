  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Bayram ikramiyesi bu hafta Meclis'e geliyor
Gündem

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Bayram ikramiyesi bu hafta Meclis'e geliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-26 10:14:00 -
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Bayram ikramiyesi bu hafta Meclis'e geliyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yapılacak düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak.

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin ilk sırasında 8. Yargı Paketi olacak.

Bu kapsamda da emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemeleri de görüşülecek.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

8. Yargı Paketi ayrıca yargılama süreçlerine yeni düzenlemeler getirecek.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

8. Yargı Paketi'nin detayları

Teklife göre; örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak, bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Deprem bölgesine yönelik destekler

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Emekliler için "30 bin TL" gelişmesi! 15 bin lira emekli maaşı alan için 15 bin lira da bayram ikramiyesi
Emekliler için “30 bin TL” gelişmesi! 15 bin lira emekli maaşı alan için 15 bin lira da bayram ikramiyesi

Ekonomi

Emekliler için “30 bin TL” gelişmesi! 15 bin lira emekli maaşı alan için 15 bin lira da bayram ikramiyesi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı… Bütün emekliler dikkat! Yüksek emekli maaşı almanın tüyosu ortaya çıktı
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı… Bütün emekliler dikkat! Yüksek emekli maaşı almanın tüyosu ortaya çıktı

Ekonomi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı… Bütün emekliler dikkat! Yüksek emekli maaşı almanın tüyosu ortaya çıktı

Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı neredeyse netleşti! "Aşağı yukarı bu civarda bir zam olacak"
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı neredeyse netleşti! “Aşağı yukarı bu civarda bir zam olacak”

Ekonomi

Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı neredeyse netleşti! “Aşağı yukarı bu civarda bir zam olacak”

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi
Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi

Ekonomi

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23