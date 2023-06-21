Milyonerler Çin’den kaçıyor!

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin son verilere göre Hindistan’ın ardından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olma özelliği de taşıyor. Ancak CNBC’nin haberine göre, Uzakdoğu devi başka bir özelliğiyle de dünyanın geri kalanıyla yarışıyor.

Göç danışmanlığı firması Henley & Partners’ın raporuna dayandırılan haberde Çin’in bu yıl dünyada en fazla dolar milyonerini göç veren ülkesi olması bekleniyor. Firmadan gelen veriler, 2022'de net 10.800 yüksek net servet sahipli bireyin Çin'den göç ettiği belirtildi. Rakamın bu yıl da 13.500’ü geçmesi bekleniyor.

Milyonerlerin Çin’den göç etmesi korona virüs pandemisiyle birlikte başlayan bir olgu değil. Zira göç rakamları son 10 yıldır düzenli bir şekilde artıyor. Raporun oluşturulmasına yardımcı olan küresel servet istihbarat firması New World Wealth’in Araştırma Başkanı Andrew Amoils’e göre, Çin son on yıl içerisinde sürekli olarak milyonerler göçü verdi ve bu durum ülkedeki gayrisafi büyümenin yavaşlamasına neden oldu.

Amoils konuyla ilgili açıklamasında, “Son çıkışlar ülkeye normalden daha fazla zarar verebilir. Çin ekonomisi 2000’den 2017’ye kadar güçlü bir şekilde büyüdü. Ancak ülkedeki servet ve milyoner artışı nedeniyle göçler ihmal edilebilir düzeydeydi” ifadelerine yer verdi.

Kaçış başka ülkelerde de var

Araştırmaya göre Çin’den sonra milyoner göçünün en fazla olduğu ülke ise Hindistan. Ülkenin bu yıl net 6500 milyonerini kaybedeceği ve 2022’ye göre ülkeyi terk eden milyoner sayısının 1000 kişi azalacağı tahmin ediliyor.

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Raporda hukuk firması Hourani’nin Özel Servet ve Aile Ofisleri Ortağı Sunita Singh-Dallal, “Kısıtlayıcı vergi mevzuatı, giden havalelerle ilgili yanlış yorumlamaya ve kötüye kullanıma açık olan dolambaçlı, karmaşık kurallarla birleşimi, Hindistan'dan yatırım göçü trendini tetikleyen birkaç konudan biridir” dedi.

Ancak Amoils, bu çıkışların endişe konusu olmaması gerektiğini, çünkü "Hindistan'ın göçe kaybettiğinden çok daha fazla yeni milyoner ürettiğini" vurguladı.

Diğer Asya ülkelerinde de milyonerlerin ülkelerini terk etmeleri bekleniyor.

Hong Kong’un bu yıl net 1000 milyoneri kaybedeceği öngörülüyor. Güney Kore ve Japonya da sırasıyla 800 ve 300 milyonerini göç verecek. Araştırmada Hong Kong’daki milyonerlerin göç etmesinin sebebi olarak Kovid-19 kısıtlamaları ve ülkede demokratik normların erozyona uğraması gösteriliyor.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle siyasi sorunlarla ve ekonomi belirsizlikle boğuşan Rusya’da ise sadece 3.000 milyonerin bu yıl ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Bu rakam 2022’de ise 8.500’dü. Geçen yıl kaybettiği milyoner sayısına göre iki kat daha fazla milyonerini kaybetmesi beklenen İngiltere ise listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Derby Üniversitesi'nde misafir profesörlük yapan ve Lloyds Bank Commercial'ın eski baş ekonomisti olan Trevor Williams raporda, “Brexit, İngiltere'yi yüksek servet sahipli bireyler için daha az uygun ve misafirperver hale getirdi. İngiltere ve AB ülkeleri arasında hareket etmeleri artık daha zor. Kanıtlar, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından bu yana Avrupa'ya yapılan iç yatırımlardaki payının azaldığını, Almanya ve Fransa'nın bundan yararlandığını gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Milyonerler hangi ülkelere gidiyor?

Avustralya, bu yıl en yüksek net milyoner sayısını karşılamada bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ni geride bırakabilir. Avustralya'nın bu yıl net 5.200 yabancı milyoneri ağırlaması beklenirken, BAE 4.500 ile ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada yer alan Singapur’un 3.200 milyoneri göç alması bekleniyor.

Araştırmaya göre, Batı ülkeleri, bir bütün olarak, milyonerler için cazip bir yer olmaya devam ediyor; ABD (2.100), İsviçre (1.800) ve Kanada (1.600) ilk 10'da yer alıyor.

Henley & Partners CEO'su Juerg Steffen, "Son on yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme oldu. 2023 ve 2024 için küresel rakamların sırasıyla 122.000 ve 128.000 olması bekleniyor" dedi.

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