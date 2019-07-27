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Millilerden en başarılı EYOF

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall’de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:14
Millilerden en başarılı EYOF

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Crystal Hall’de bugün gerçekleştirilen Kapanış Töreniyle sona erdi. Türkiye 11 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile ülke sıralamasında Rusya ve Birleşik Krallık’ın ardından 3. oldu ve 1991’den bu yana organizasyonda tarihinin en başarılı sonuçlarına imza attı.


EYOF’un son gününde karışık judo takımı, kız voleybol takımı ve erkek basketbol takımı madalya maçlarına çıktı. Milli judocular finalde Rusya’yı 4-0 ile geçerek altın madalya kazanırken, basketbol takımı İspanya’ya 65-52 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Voleybol takımı ise üçüncülük maçında İtalya’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.



Bakü 2019’da Türkiye


10 spor dalında 2500’ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Bakü 2019 EYOF’ta Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele etti.7 gün süren yarışmalar sonucunda Türkiye atletizmde 6, basketbolda 1, güreşte 3, judoda 6, voleybolda 1, yüzmede 10 olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.Bir sonraki Yaz EYOF, 2021 yılında Slovakya’nın Banska Bystrica kentinde düzenlenecek.



Türkiye’nin Bakü 2019’da kazandığı madalyalar şöyle:


Atletizm


Pınar Akyol - Gülle Atma - Altın Madalya


Umut Uysal - 100m - Altın Madalya


Özlem Becerek - Kızlar Disk Atma - Bronz Madalya


Esra Türkmen - Cirit Atma - Bronz Madalya


Mustafa Tekdal - 10.000m Yürüyüş - Bronz Madalya


Berke Akçam - 400m Engelli - Bronz Madalya



Basketbol


Erkek Takım - Gümüş Madalya



Güreş


Emine Çakmak - Kızlar 49kg - Altın Madalya


Nesrin Baş - Kızlar 65kg - Gümüş Madalya


Umut Çoban - Grekoromen 45kg - Gümüş Madalya



Judo


Merve Azak - 44kg - Altın Madalya


Özlem Yıldız - 57kg - Altın Madalya


Hilal Öztürk - +70kg - Altın Madalya


Berat Bahadır - 55kg - Altın Madalya


Karışık Takım - Altın Madalya


Müberra Güneş - 40kg - Gümüş Madalya



Voleybol


Kız Takım - Bronz Madalya



Yüzme


Beril Böcekler - 400m Serbest Stil - Altın Madalya


Beril Böcekler - 200m Serbest Stil - Altın Madalya


Beril Böcekler - 800m Serbest Stil - Altın Madalya


Merve Tuncel - 200m Kelebek Stil - Gümüş Madalya


Berke Saka - 200m Sırtüstü - Gümüş Madalya


Sudem Denizli - 200m Sırtüstü - Bronz Madalya


Deniz Ertan - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya


Bora Gülşen - 200m Bireysel Serbest Stil - Bronz Madalya


Berke Saka - 200m Bireysel Karışık Stil - Bronz Madalya


Batuhan Filiz, Efe Hacısalihoğlu, Yiğit Aslan ve Bora Gülşen - Erkekler 4x100m Serbest Stil - Bronz Madalya

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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