Milli triatlet Gültiğin Er'in hedefi 2024 ve 2028 Olimpiyatları

Gültiğin Er: "Her profesyonel sporcunun hayali olimpiyatlara katılmaktır. Şu anda 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmam imkansız olmasa bile çok zor gözüküyor. Hedeflerim arasında 2024 ve 2028 Olimpiyatları var" - "Triatlon ne yazık ki ülkemizde çok popüler olmayan bir spor branşı. Şu an gelişmekte ve yayılmaya başladı. Üç branşta da neredeyse her branşın milli takım sporcuları seviyesinde olmalısınız"