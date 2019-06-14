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Milli triatlet Esra Nur'un olimpiyat kotası mücadelesi

- Esra Nur Gökçek, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hedefine yaklaşıyor-Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya: "2020 Tokyo'ya kota almak için elinden geleni yapacağı konusuda şüphemiz yok"

14 Haziran 2019 Cuma 09:20
Milli triatlet Esra Nur'un olimpiyat kotası mücadelesi


ANKARA (AA) - Milli triatlet Esra Nur Gökçek, katıldığı turnuvalarda gösterdiği başarılı performansla olimpiyat hedefine adım adım ilerliyor.

Milli sporcu son olarak Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirilen Afrika Kupası'nda sprint mesafede birincilik elde ederek, dünya sıralamasındaki yerini 350'ncilikte 165'inciliğe çıkardı.

Mayıs ayında Kazakistan'da düzenlenen yarışta olimpik mesafede 5'incilik elde eden Esra Nur, Fas ile Tunus'taki Afrika Kupası organizasyonlarını da 7'nci sırada tamamlamıştı.


- Yalçınkaya: "Gelecek vaat eden bir sporcu"


Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, milli sporcunun olimpiyat kotası alabilmesi için ilk 100'e girmesi gerektiğini belirterek, "Esra'nın triatlon için yaşı çok genç olsa da gelecek vadeden bir sporcu. 2020 Tokyo'ya kota almak için elinden geleni yapacağı konusuda şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Bizde olimpiyat yaş ortalaması 26-27, hatta 28'e kadar çıkıyor. Bir cimnastik ya da yüzme gibi değil. O branşlarda yaş ortalaması 21 veya 22'dir. Esra daha 22 yaşında ve genç bir sporcumuz. Belki Tokyo biletini kapmak için çok yüksek şansı yok ama sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Biz Esra'ya sadece 2020 için yatırım yapmıyoruz. Asıl çalışmalarımız, sporcumuzun 2024 ve 2028 olimpiyatlarına katılması adına. Kendisini bu sene bir ay Amerika'ya kampa gönderdik. Ayrıca orada bir antrenörden de destek alıyoruz. Gelecekteki hedeflerimizi gerçekleştireceğine inanıyoruz."


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:20
  1. Esra Nur Gökçek
  2. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya

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