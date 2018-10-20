Milli tekvandocu Tatar'dan bronz madalya

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur, ilk turu maç yapmadan geçti.

Milli tekvandocu, ikinci turda Almanya'dan Vanessa Koerndl'ı, çeyrek finalde de Fransız Magda Wiet Henin'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvat Matea Jelic'e mağlup olan Nur, bronz madalya aldı.

Erkeklerde +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli çeyrek finalde, 68 kiloda ise Hakan Reçber, ilk turda şampiyonaya veda etti.

MADALYA BAŞKAN ŞAHİN'DEN

Nur'a madalyasını Dünya Tekvando Yönetim Kurulu üyesi olan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin verdi.

Başkan Şahin, teknik ekip ve milli tekvandocu Nur Tatar Askari'yi kutlarken, madalya mücadelesi verecek diğer sporculara başarılar diledi.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın 9 sporcu temsil ediyor.