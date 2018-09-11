Milli takıma gelmek istemeyen futbolcular belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Rumen teknik adam, Mayıs ayında 8 futbolcuyu çağırdığını ve çeşitli gerekçelerle milli takıma gelmediklerini söylemişti.

"BEN BİR EKİP KURMAK İSTİYORUM"

Lucescu, "Ben kendimi elimdeki oyuncu grubunun seviyesine adapte etmeye çalışıyorum. Oyuncularımızın bütün kalbiyle milli takıma gelmelerini istiyorum. Mayıs ayında 8 oyuncu çağırdım, gelmediler. Bazı problemler ve gerekçelerden dolayı. Ben bir ekip kurmak istiyorum." demişti.



TURGAY DEMİR FUTBOLCULARI AÇIKLADI

Futbol yorumcusu Turgay Demir, sosyal medya hesabından bu futbolcuların kimler olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, 7 futbolcunun ismini verirken "8'e siz tamamlayın." ifadelerini kullandı.

Demir'in tweet'i şu şekilde:

"Arda, Burak, Emre, Selçuk, Caner, Gökhan, Volkan Demirel... Sekize siz tamamlayın..."