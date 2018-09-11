THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Milli takıma gelmek istemeyen futbolcular belli oldu

Futbol yorumcusu Turgay Demir, Milli Takım formasını reddeden 8 futbolcunun isimlerini sosyal medya hesabından açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 13:43
Milli takıma gelmek istemeyen futbolcular belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Rumen teknik adam, Mayıs ayında 8 futbolcuyu çağırdığını ve çeşitli gerekçelerle milli takıma gelmediklerini söylemişti.

"BEN BİR EKİP KURMAK İSTİYORUM"

Lucescu, "Ben kendimi elimdeki oyuncu grubunun seviyesine adapte etmeye çalışıyorum. Oyuncularımızın bütün kalbiyle milli takıma gelmelerini istiyorum. Mayıs ayında 8 oyuncu çağırdım, gelmediler. Bazı problemler ve gerekçelerden dolayı. Ben bir ekip kurmak istiyorum." demişti.

TURGAY DEMİR FUTBOLCULARI AÇIKLADI

Futbol yorumcusu Turgay Demir, sosyal medya hesabından bu futbolcuların kimler olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, 7 futbolcunun ismini verirken "8'e siz tamamlayın." ifadelerini kullandı.

Demir'in tweet'i şu şekilde:

"Arda, Burak, Emre, Selçuk, Caner, Gökhan, Volkan Demirel... Sekize siz tamamlayın..."

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:43
  1. İsveç
  2. Volkan Demirel
  3. Lucescu
  4. Turgay Demir
  5. milli takım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    1. Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    2. Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi
    3. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
    4. Dozerle düzleme yapan işçi hayatını..
    5. Başkent'te alacak verecek meselesinde..
    6. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı..
    7. Çok konuşulan iddia için MEB'den..
    8. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    9. Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı..
    10. Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet..
    11. Yediğiniz tavuklar tavuk değil
    12. Yerli akıllı telefon fabrikasına 100..
    13. Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle..
    14. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    15. Şenol Güneş ezber bozdu!..
    16. Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi:..
    17. Yaşar Değirmenci: Hicret Müslüman için..
    18. Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17..
    19. Milli takıma gelmek istemeyen..
    20. AK Parti İzmir'de, Büyükşehir..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!