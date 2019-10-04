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Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler var

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı iki maçın aday kadrosu belli oldu.

04 Ekim 2019 Cuma 20:36
Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler var

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 20:36
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  4. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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