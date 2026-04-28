Milli şuurun vakur sesi: Mehter Marşı

Demokratlar Platformu

Genel Sekreteri Av. Yurdal KılıçeR

Şehitlerimizin Mehter Marşları eşliğinde verdiği bu kutlu milli mücadeleyi, adeta bir “Bolşevik İhtilali” gibi devlete başkaldırı sanan sığ bir zihniyetin; milli tarih ve Milli şuur noktasında ne kadar vahim bir yanılgı içinde olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

Yavuz Sultan Selim’den Şahin Bey’lere kadar bu toprağı vatan kılan ruhun sesi olan Mehter Marşına karşı bu tavırlar, tarih bilincinden yoksun bu yaklaşımlar, kökü yüzyıllar öncesine dayanan sarsılmaz bir çınarın gölgesini reddederek, bizzat Türk devletinin varoluş kodlarına karşı sergilenen köksüz, anlamsız, saçma sapan bir karşı duruştur.

Bu ideolojik körlük, ne yazık ki millî kimliğin temel taşlarını idrak edememenin bir tezahürüdür.

Bu temeli anlamak için Mehter Marşının ifade ettiği manaya bakmak yeterlidir: Mehter Marşı, Türk devlet geleneğinin “tabl ve alem” (davul ve sancak) olarak özetlenen egemenlik sembollerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Mehter Marşı, dünyanın bilinen en eski askeri müzik topluluklarından biridir. Bu kadim gelenek, yalnızca kendi coğrafyasını değil, dünya müzik ve askerlik tarihini de dönüştürmüştür.

Avrupa’daki askeri bando geleneği, mehterden etkilenmiştir. Mehter Marşı, tarihimizin bir parçasıdır. Mehter Marşı, bu milletin tarihidir. Mehter Marşına düşmanlık eden, bu milletin tarihine düşmanlık etmiş olur.

Mehter Marşı, Osmanlı-Türk askeri geleneğinde savaş meydanında sadece ritim değil, disiplin, moral ve devlet kudretinin sesidir.

Avrupa’daki askeri bando geleneği, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı mehter estetiğinden ciddi biçimde etkilenmiştir. Bu etki, sadece müzikte değil, askeri ritim kültüründe de iz bırakmıştır. Bu yüzden mehter, yalnızca bir müzik topluluğu değil; tarihsel bir hafıza, bir devlet geleneği ve kültürel sürekliliktir.

Mehter Marşı; Egemenliğin ve Birliğin Sesi

​Eski Türk devletlerinde “Tuğ” ve “Küvrig” (Kös) hükümdarlık alametiydi. Osmanlı’da da mehter, her gün ikindi vakti padişahın makamının bulunduğu yerde nevbet vurarak devletin bekasını ve birliğini ilan ederdi. Bu, bir nevi devletin yaşayan nefesiydi.

​Mehter Marşı ve Avrupa Ordularında “Alla Turca” Devrimi

Sanatsal düzlemde mehter, sadece askeri bir ses değil, dünya müzik literatürünü dönüştüren bir ekoldür.

​Estetik Uyum: Mehterin sadece yürüyüşü değil, duruşu ve selamlaması bile görsel bir sanat koreografisidir. “Gülbank” (dua) ile müziğin birleşmesi, sanatı manevi bir derinlikle buluşturur.

​Mehter Marşı’nın Avrupa üzerindeki etkisi sadece sanatsal bir esinlenme değil, yapısal bir değişimdir. 17. yüzyılda Osmanlı ordusuyla karşılaşan Avrupa devletleri, mehterin disipline edici gücünü görerek kendi bando sistemlerini kurmaya başladılar.

​Enstrüman Transferi: Bugün modern senfoni orkestralarında ve askeri bandolarda kullanılan zil, büyük davul (gran cassa) ve üçgen, doğrudan mehterden Avrupa müziğine geçmiştir. Batı müziği, mehterin vurmalı çalgılarındaki gür sesle tanışana kadar orkestralarda bu denli güçlü bir ritim duygusu yoktu.

​Yeniçeri Müziği (Janissary Music): 18. yüzyılda Avrupa saraylarında ve ordularında “Janissary Music” adı verilen bir moda oluşmuş; Mozart ve Beethoven gibi dâhiler, mehterin ritmik karakterini ve coşkusunu eserlerine (Saraydan Kız Kaçırma, 9. Senfoni vb.) taşımışlardır.

Mehter Marşı; Disiplin ve Psikolojik Üstünlük

​Mehter Marşının “tek-çift” (sağ-sol) şeklindeki yürüyüşü, askeri bir nizamın ve ağırbaşlılığın ifadesidir. Savaş meydanında köslerin vurduğu her darbe, sadece askere tempo tutturmakla kalmaz, aynı zamanda karşı saflarda ciddi bir ruhsal baskı yaratırdı. Bu, müziğin bir stratejik güç olarak kullanımının tarihteki en başarılı örneklerinden biridir.

Mehter Marşı; Kültürel Hafıza ve Süreklilik

Mehter Marşına yönelik her türlü olumsuz yaklaşım aslında tarihsel köklerle olan bağı zayıflatma çabasıdır.

Mehter Marşı, Orhun Yazıtları’ndaki askeri tınıdan devralınan, Selçuklu’da harmanlanan ve Osmanlı’da zirveye ulaşan bir sürekliliktir. Bugün bu sesin yankılanması, sadece bir nostalji değil, o tarihsel hafızanın canlı tutulmasıdır.

​Mehter Marşı’nın o vakur tınısı, sadece savaş meydanlarına hapsolmuş bir melodi değil; bir milletin varlık refleksinin, diplomatik ağırlığının ve sanatsal estetiğinin ortak dışavurumudur. Belirttiğiniz bu geniş yelpazeyi biraz daha derinleştirecek olursak:

​Mehter Marşı, Türk askerinin zihninde bir “ruh disiplini” inşa eder. Savaşın en hararetli anında duyulan kös sesleri, askere yalnız olmadığını ve arkasında devletin sarsılmaz gücünün bulunduğunu hatırlatır. Bu ses, ölümü göze alan bir nefer için manevi bir zırh, karşı taraf içinse kaçınılmaz bir akıbetin habercisidir. “Hücum Marşı” sadece bir komut değil, kolektif bir cesaretin senfonisidir.

​Osmanlı diplomasi tarihinde mehter takımı, elçilerin kabulünde veya yabancı başkentlere giden heyetlerde devletin ihtişamını temsil ederdi. Mehterin ritmi, bir diplomatik görüşme başlamadan önce devletin ciddiyetini, köklü geçmişini ve eğilmez duruşunu muhatabına “işittirirdi”. Bu, sözün bittiği yerde müziğin kurduğu bir yumuşak güç (soft power) örneğidir.

​Toplumsal hafızada Mehter Marşı, en zor zamanlarda kenetlenmeyi simgeler. Milli bayramlardan en küçük toplumsal merasimlere kadar mehterin sesi duyulduğunda, farklı fikirlerden insanları aynı ritimde buluşturan bir “kalp atışı” görevi görür. Bu ses, coğrafyadan ve zamandan bağımsız olarak Türk milletinin “ben buradayım” dediği o ortak frekanstır.

Mehter Marşı, bir enstrüman topluluğu olmanın çok ötesinde, Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünün ritme dökülmüş hali, karakterinin ise notalardaki yansımasıdır.

Mehter Marşı vatan savunmasından sanata, diplomasiden toplumsal birliğe kadar uzanan, Türk kültürünün en gür ve en vakur sesidir.