0553 313 94 23

Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Gecen yıl Vücut Geliştirme sporunda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu, bu yılda yine aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:45
Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Gecen yıl Vücut Geliştirme sporunda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu, bu yılda yine aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.


Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4.Sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Halil Bakırcı, güreş sporunu bırakarak vücut geliştirme sporcusu oldu. Gecen yıl Bosna Herkes’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılan ve 75 Kiloda Avrupa Şampiyona olan Halil Bakırcı bu yılda şampiyonaya hazırlanıyor.


Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında derece yapıp, yine Avrupa Şampiyonu olmayı hedefleyen Halil Bakırcı’nın asıl hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak. Çalışmalarına aralıksız devam eden Halil Bakırcı, “Eski milli güreşçiyim. Adıyaman’da aktif güreşçi fazla olmadığı için ve sporu sevdiğim için vücut geliştirme sporuna yöneldim. Bu sporu daha çok sevdim. Son 4 yıldır aktif olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum. Gecen yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katıldım. Orada Büyükler 75 kiloda Avrupa Şampiyonu oldum.Şimdi Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. 22 Mart’ta şampiyon olursam, İspanya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacağım. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi.


Vücut Geliştirme Antrenörü Halil Çoban, gençlere ellerinden geldiğince yardımcı olup, onların daha iyi yerlerde olmasını istediklerini belirterek, “Sporcumuz Avrupa Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor. Kendisine güveniyoruz. Geçen yıl Avrupa Şampiyonu oldu, bu yılda yine başarı bekliyoruz. 3 aydan beri bir kampa girdik. İyi bir antrenman, beslenme ve dinlenme takvimi uyguluyoruz.Antalya’dan yine madalya ile döneceğimizi umuyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük salgın tüm ülkeye yayıldı! Yüzlerce çocuk yaşamını yitirdi
    1. Büyük salgın tüm ülkeye yayıldı!..
    2. "Türkiye hükümetinin güvenliği önemli"
    3. Sevgililer Günü’ne özel "el heykeli"..
    4. Sağlık Bakanı Koca, yarın Karabük’te
    5. Bu kan seni unutur mu projesi star aldı
    6. Vali Gül çocuklarla boyama yaptı
    7. Sisi, 2034’e kadar iktidarda kalacak
    8. Hatay'da trafik kazası
    9. İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
    10. Almanya'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'ye..
    11. "Şehirlerimizi düzenledik,..
    12. Bilecik, Genç Türkiye Kongresi..
    13. Demirkol genç çiftlerin nikahlarını..
    14. Kuyumcu cinayeti sanıkları İranlılara..
    15. Venezuela'ya 933 ton ilaç ve gıda..
    16. Altınöz, “İttifak arayışımız yok,..
    17. "İki parti omuz omuza mücadelemizi..
    18. Başkanı Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu..
    19. Erdoğan: “Suriye krizine siyasi çözüm..
    20. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı