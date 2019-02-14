Milli sporcunun hedefi yine şampiyon olmak

Gecen yıl Vücut Geliştirme sporunda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu, bu yılda yine aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4.Sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Halil Bakırcı, güreş sporunu bırakarak vücut geliştirme sporcusu oldu. Gecen yıl Bosna Herkes’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katılan ve 75 Kiloda Avrupa Şampiyona olan Halil Bakırcı bu yılda şampiyonaya hazırlanıyor.

Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında derece yapıp, yine Avrupa Şampiyonu olmayı hedefleyen Halil Bakırcı’nın asıl hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak. Çalışmalarına aralıksız devam eden Halil Bakırcı, “Eski milli güreşçiyim. Adıyaman’da aktif güreşçi fazla olmadığı için ve sporu sevdiğim için vücut geliştirme sporuna yöneldim. Bu sporu daha çok sevdim. Son 4 yıldır aktif olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum. Gecen yıl Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katıldım. Orada Büyükler 75 kiloda Avrupa Şampiyonu oldum.Şimdi Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. 22 Mart’ta şampiyon olursam, İspanya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılacağım. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi.

Vücut Geliştirme Antrenörü Halil Çoban, gençlere ellerinden geldiğince yardımcı olup, onların daha iyi yerlerde olmasını istediklerini belirterek, “Sporcumuz Avrupa Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor. Kendisine güveniyoruz. Geçen yıl Avrupa Şampiyonu oldu, bu yılda yine başarı bekliyoruz. 3 aydan beri bir kampa girdik. İyi bir antrenman, beslenme ve dinlenme takvimi uyguluyoruz.Antalya’dan yine madalya ile döneceğimizi umuyorum” diye konuştu.