  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:42:00 - 2023-06-24 10:53:54

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi.

Bosna- Hersek'in Mostar şehrinde tarihi bir organizasyon düzenlendi.

Bakanlığa bağlı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında yürüyüşe başlayan Mehteran Birliği, tarihi çarşı içerisinden geçerek tarihi Mostar Köprüsü'ne geldi.

Eserler seslendirildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehteran, Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nde "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterildi

Mehter takımına Bosna Hersekliler ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, "Sarajevo Grade Moj" ve "Sehidski Rastanak" isimli eserleri de seslendirerek, Bosna Herseklilerin beğenisini kazandı.

Bol bol fotoğraf çekindiler

Konserde, birçok kişi telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve videosu çekti.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Donji Vakuf şehrinde düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

CHP'li İBB mehter marşından rahatsız oldu! Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik saçmalığı
CHP'li İBB mehter marşından rahatsız oldu! Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik saçmalığı

Gündem

CHP'li İBB mehter marşından rahatsız oldu! Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik saçmalığı

İşte onur yürüyüşü böyle olur! İcazet alan hafızlar Esenler'de mehteranla yürüdü
İşte onur yürüyüşü böyle olur! İcazet alan hafızlar Esenler'de mehteranla yürüdü

İSLAM

İşte onur yürüyüşü böyle olur! İcazet alan hafızlar Esenler'de mehteranla yürüdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar
Dünya

İsrail sorumlu! Filistinli gruplar Filistin'de alçakça saldırı için tepki gösterdi, kınadı: Kur'an'ı Kerim'i yırttılar

Filistinli gruplar Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıyı kınadı: "Din savaşının kutsal değerler üzerindeki etkiler..
TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı
Siyaset

TİP'li Barış Atay'dan geri vites! O paylaşımını seve seve kaldırdı

Seçim dönemi boyunca kendileri gibi düşünmeyen vatandaşlara kin kusan TİP'li Barış Atay, Twitter hesabında en başa sabitlediği tehdit paylaş..
Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!
Dünya

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde kaybolan vatandaşlar gündem yoğun. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda 14 Haziran'da, düzensiz ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23