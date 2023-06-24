Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarihi Mostar Köprüsü'nde konser verdi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi.
Bosna- Hersek'in Mostar şehrinde tarihi bir organizasyon düzenlendi.
Bakanlığa bağlı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi.
Mostar Yunus Emre Enstitüsü binasında yürüyüşe başlayan Mehteran Birliği, tarihi çarşı içerisinden geçerek tarihi Mostar Köprüsü'ne geldi.
Eserler seslendirildi
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Mehteran, Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nde "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi.
Yoğun ilgi gösterildi
Mehter takımına Bosna Hersekliler ve turistler yoğun ilgi gösterdi.
Mehteran Birliği, "Sarajevo Grade Moj" ve "Sehidski Rastanak" isimli eserleri de seslendirerek, Bosna Herseklilerin beğenisini kazandı.
Bol bol fotoğraf çekindiler
Konserde, birçok kişi telefonlarıyla hatıra fotoğrafı ve videosu çekti.
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Donji Vakuf şehrinde düzenlenecek Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.
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