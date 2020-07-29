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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve ABD'den askeri tatbikat

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli Türkiye Bayrağı TCG KEMALREİS ile Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. " ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:51:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türkiye ve ABD'den askeri tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında Orta ve Doğu Akdeniz’de deniz eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli Türkiye Bayrağı TCG KEMALREİS ile Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi.

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