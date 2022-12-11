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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 15:18:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

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