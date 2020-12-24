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Aktüel "Milli şair"in torunu Argon, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

"Milli şair"in torunu Argon, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"Haber" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafından yana kullanan Selma Ersoy Argon: - "Fotoğraftaki askerin üzüntüsünü hissettim. Arkası dönük görmüyorsunuz ama o bakışında, vücudunda üzüntüsü ve çektiği acının ifadesi var. Fotoğraf bana Sarıkamış'ı da hatırlattı. Bu vatanın, toprakların kıymetini bilmek lazım. Mehmet Akif Dedemiz de 'Sahip çıkarsan vatan yaşayacaktır.' diyor. Bundan başka gidecek toprağımız yok. Öleceksen vatanımızda ölelim"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:03:32 -
"Milli şair"in torunu Argon, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nı yazan "Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Argon, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Argon, "haber" kategorisindeki tercihini Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un çektiği "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafı oylayan Argon, "yaşam" kategorisinde ise Dante Diosina Jr'nin "Filipinler'de yanardağ patlaması" adlı karesine oy verdi.

Selma Ersoy Argon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsini birbirinden güzel bulduğunu dile getirdi.

Fotoğrafların aralarında içini burkan karelerin de yer aldığını ifade eden Argon, "İçimden gelenleri seçtim. Hepsini seçmek mümkün olmayınca birkaç tanesini ayırdım. Bazılarında kalbim kırıldı, bazılarına üzüldüm. Hele o Kabe'nin bomboş oluşu ne kadar acı verici bir şey. İnşallah yollar açılır da gitmek isteyen herkes gider. Bu gitmek isteyenlere ben de dahilim. İnşallah Allah yaşamımda bana oraya gitmeyi kısmet eder." diye konuştu.

Argon, "haber" kategorisinde seçtiği "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafa ilişkin ise şunları söyledi:

"Fotoğraftaki askerin üzüntüsünü hissettim. Arkası dönük görmüyorsunuz ama o bakışında, vücudunda üzüntüsü ve çektiği acının ifadesi var. Fotoğraf bana Sarıkamış'ı da hatırlattı. Birkaç gün evvel yıl dönümüydü. Sarıkamış'ta vatan için donarak öldüler. Bizim için dondular. Bu vatanın, toprakların kıymetini bilmek lazım. Mehmet Akif Dedemiz de 'Sahip çıkarsan vatan yaşayacaktır.' diyor. Bundan başka gidecek toprağımız yok. Öleceksen vatanımızda ölelim. Savaşarak ölelim, yok olalım ama sonuna kadar toprağımızda kalalım."


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