  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Şair Ersoy'un torunundan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu
Aktüel

Milli Şair Ersoy'un torunundan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:48:22 -
Milli Şair Ersoy'un torunundan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

TBMM (AA) - İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Argon, Meclis Başkanı Şentop'u telefonla arayarak, devletin Mehmet Akif Ersoy'a olan bağını güçlendiren sevgi ve ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Argon, Mehmet Akif Ersoy'un ailesi olarak başından beri ilgi ve takdirleriyle destek aldıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür etti.

Şentop ise Argon'un kendisini aramasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek kararın, Gazi Meclis'ten tam bir ittifakla çıkmasının, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Türkiye için nasıl bir anlam ifade ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmede ayrıca "İstiklal Marşı'nın her daim istisnasız olarak ortak değer olacağını" vurguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet tarafından sürekli ortaya atılan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu...
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay