Milli Şair Ersoy'un torunundan TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür telefonu

TBMM (AA) - İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Argon, Meclis Başkanı Şentop'u telefonla arayarak, devletin Mehmet Akif Ersoy'a olan bağını güçlendiren sevgi ve ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Argon, Mehmet Akif Ersoy'un ailesi olarak başından beri ilgi ve takdirleriyle destek aldıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ile siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür etti.

Şentop ise Argon'un kendisini aramasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek kararın, Gazi Meclis'ten tam bir ittifakla çıkmasının, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Türkiye için nasıl bir anlam ifade ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmede ayrıca "İstiklal Marşı'nın her daim istisnasız olarak ortak değer olacağını" vurguladı.



