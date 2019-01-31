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Milli Reyting Kuruluşu için büyük adımlar atılıyor

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında milli reyting kuruluşu ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın başkanlığında yapılan toplantıdan kuruluşun kurulum sürecinin hızlandırılması kararı çıktı.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:29
Milli Reyting Kuruluşu için büyük adımlar atılıyor

 Ekonomi Servisi 

Ekonominin güvenliğini tehdit eden riskleri belirleyerek, gerekli önlemleri almakla görevli Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) üçüncü toplantısında milli reyting kuruluşu masaya yatırıldı.

Faaliyetlere başlamalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başkanlığındaki toplantıda kuruluşun kurulum süreci değerlendirildi. ABD güdümlü Fitch, Moody’s ve Standard & Poor’s’un yanlı beyanları ile kararlarına tepkili olan komite üyeleri, milli reyting kurumunun bir an evvel hayat bulması; faaliyetlerine başlaması gerektiği görüşünde birleşti. Üyeler, kurum sayesinde manipülasyonların önüne geçileceğini; yerli ve yabancı yatırımcıların önlerini görebileceğini ifade etti.

Önlemler konuşuldu

FİKKO toplantısında istihdamı arttıracak adımlar; firmaların likiditeye erişimini kolaylaştıracak girişimler; kredi büyümesi ve kur risklerine karşı alınacak tedbirler de konuşuldu. Ayrıca kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü.

Tedbirler masada

Konkordatolarda gelinen aşamayı rakamlarla ortaya koyan FİKKO üyeleri, ilave olarak yeniden yapılandırma süreçleri ve bunların suiistimal edilmesi için tedbirlere başvurulması gerektiğini kaydetti.

Sermaye piyasaları derinleştirilecek

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin toplantısının önemli gündem maddelerinden birisi de sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kreditörlerin uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan İpotek Finansman Kuruluşu kurulmasıydı. Toplantıda konuyla ilgili tüm öneriler ve tavsiyeler paylaşıldı, çalışma olgunlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:29
  1. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO)
  2. milli reyting kuruluşu
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  5. Fitch
  6. Moody’s ve Standard & Poor’s
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  10. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
  11. İpotek Finansman Kuruluşu

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