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Milli oyuncu İspanya'da istenmeyen adam ilan edildi

İki sene önce Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen için işler yolunda gitmiyor. Milli kalecinin as takımla idmanlara çıkamadığı ve tesislere taksiyle gidip geldiği öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:48
Milli oyuncu İspanya'da istenmeyen adam ilan edildi

İki sezon önce Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen'in İspanya kariyeri kabus oldu. İstenmeyen adam ilan edilen Cenk Gönen'in takımla çalışamadığı ve tesislere de taksiye gittiği ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından iki sezon önce İspanyol Malaga kulübüne transfer olan Cenk Gönen'in kariyeri dip yaptı. İki sezon içinde Malaga ile resmi maça çıkamayan Cenk, kulübü tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan ancak Eskişehirspor'un ekonomik sorunları nedeniyle nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkaramamasının ardından transferinin suya düştüğü Cenk, başka bir kulüp bulamayınca Malaga'da kaldı ancak İspanyol ekibi, kariyerinde 2 kez Milli Takım kalesini koruyan Cenk'i A takımla antrenmanlara almıyor.

Taksi ile antrenmana gidiyor, takımla çalışamıyor

Sakatlığını atlatmasına rağmen takımla birlikte çalışmasına izin verilmeyen 30 yaşındaki kalecinin Malaga'da özel bir arabasının da olmadığı ve antrenmanlara taksi ile gidip geldiği belirtildi.

200 bin euro ücretle transfer oldu

Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kendisinden takım bulması istenilen Cenk Gönen, geçen sezon başında 200 bin euro bonservis ücretiyle Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:48
  1. Eskişehir
  2. Cenk Gönen
  3. Malaga
  4. Galatasaray

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