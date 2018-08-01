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Milli okçumuz Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Milli okçumuz Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'inin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
Milli okçumuz Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda, erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan okçuluk Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışmalarında altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
  1. Mete Gazoz
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