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Milli maç tatil edildi!

16 Yaş Altı Ege Kupası A grubu maçında oynanacak olan İngiltere-Moldova maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

15 Ocak 2019 Salı 15:24
Milli maç tatil edildi!

İzmir'in Tire ilçesinde oynanacak olan ve U16 İngiltere-Moldova maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası A grubu maçında, İngiltere ve Moldova karşı karşıya gelecekti. Tire Tayfur Çiçek Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ise elverişsiz hava koşulları geçit vermedi. U16 Milli Takımlarının karşı karşıya geleceği maç, hakem tarafından yoğun yağmur nedeniyle tatil edildi.

Maç önümüzdeki günlerde oynanacak

Ertelenen karşılaşmanın önümüzde günlerde oynanacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:24
  1. İzmir
  2. 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası
  3. U16 İngiltere-Moldova

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