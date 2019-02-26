0553 313 94 23

Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası mesaisi sürüyor

- Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın 1-15 Nisan tarihlerinde Gürcistan'ta yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası için Çorum'da gerçekleştirdiği birinci etap kampı devam ediyor

26 Şubat 2019 Salı 14:29
Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası mesaisi sürüyor

ÇORUM (AA) - Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Çorum'daki hazırlık kampı sürüyor.

Halter Milli Takım Antrenörü Hasan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlık kampının verimli geçtiğini söyledi.

Sporcuların her gün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Toker, "Çorum'daki kampımıza 1 Şubat'ta başladık. Sporcularımızda ilk günlere göre çok ciddi gelişme var. Hem bedenen hem de zihnen hazırlanıyorlar. Güzel bir ortamımız var." dedi.

Kampa katılan 13 sporcudan 10'unun şampiyonaya katılma hakkı elde edeceğini dile getiren Toker, Gürcistan'da iyi derece elde ederek Türkiye'nin halter branşında tekrar yükselişe geçmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Toker, kampın 28 Şubat Perşembe günü sona ereceğini aktararak, "1 Mart'tan itibaren şampiyona hazırlıklarımıza Ankara'da devam edeceğiz. İkinci etap kampımızda sporcularımızın idmanlarını ağırlaştırarak şampiyona öncesi son yüklemeleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Erol Bilgin de verimli bir kamp dönemi geçirdiğini anlatarak, "Hocalarımızın yönlendirmeleriyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonaya konsantre olduk. 10 kişilik takımda yer alabilmek için hepimiz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ben de kadroda yer bulup milli formayı tekrar giymeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum." diye konuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:29
  1. Avrupa Halter Şampiyonası
  2. Büyük Erkekler Halter Milli Takımı
  3. Çorum
  4. halter
  5. Türkiye Halter Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Türkleri öldürüyorlar ilaç satmayacağız''
    1. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    2. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    3. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    4. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    5. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    6. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    7. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    8. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    9. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    10. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    11. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    12. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    13. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    14. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    15. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    16. Kamyonet kasasındaki tüpten sızan gaz..
    17. Tunceli emniyetinden kan bağışına..
    18. Şanlıurfa'daki darbe girişimi..
    19. Garanti Bankası'na "2019..
    20. BM'den Yemen için 4 milyar dolar..
    21. Karaköprü kırsalında çocuklar oyun..
    22. Fatih Yücelik’e önemli görev
    23. Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı..
    24. 6 metrekarede 64 yıllık emek
    25. AK Partili Esgin’den Bozbey’e Şehir..
    26. Adana'daki iskele çökmesi davası
    27. Eski İsrail Bakanına casusluktan 11..
    28. Ak Parti’li Külünk’ten vatandaşlara..
    29. "Kastamonu'da enerji altyapısını..
    30. Gaziantep Ticaret Borsası
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti