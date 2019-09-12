Milli halterciler Tayland'da madalya arayacak





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Milli sporcular, 18-27 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Pattaya kentindeki şampiyonada Türkiye'yi altışar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her turnuvada olduğu gibi Tayland'a da madalya için gideceklerini söyledi.

Şampiyonanın aynı zamanda kota yarışması olacağına dikkati çeken Taşpınar, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota veren bir yarışma. Bu yarışmada olimpiyata gitme ihtimali olan sporcularımızın puan alması lazım. Onun için Tayland'daki şampiyonayı önemsiyoruz. Erkek ve kadın sporcularımızdan altın, gümüş ve bronz madalya beklentimiz var. Sayı olarak bir şey diyemem ancak 3-4 madalya bekliyoruz. Bu sayı artabilir de." ifadelerini kullandı.

Yöneticiler olarak ellerindeki tüm imkanları sporcular için kullandıklarını belirten Tamer Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz katıldığımız tüm turnuvalardan madalyalarla dönmek. İnşallah Dünya Halter Şampiyonası'nı da boş geçmek istemiyoruz. Bu nedenle de sporcularımız uzun zamandır kampta. Ben onların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. İnşallah onlar da podyuma çıkınca bunun karşılığını verirler diye düşünüyorum."





- Milli sporcular ve sıkletleri





Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar:

45 kilo: Ayşe Doğan, Şaziye Erdoğan

55 kilo: Sümeyye Kentli

64 kilo: Nuray Levent

87 kilo: Tuğçe Boynueğri

+87 kilo: Melike Günal

Erkekler:

61 kilo: Ferdi Hardal, Hurşit Atak

67 kilo: Muhammed Furkan Özbek, Daniyar İsmayilov

96 kilo: İbrahim Arat

102 kilo: Resul Elvan