0553 313 94 23

Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?

Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? sorusu gündemde son dakika gelişmesi olarak yerini aldı. Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Şaziye Erdoğan kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? İşte Şaziye Erdoğan'a dair merak edilenler...

18 Eylül 2019 Çarşamba 20:14
Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?

Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? sorusu gündemde son dakika gelişmesi olarak yerini aldı. Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Şaziye Erdoğan kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? İşte Şaziye Erdoğan'a dair merak edilenler...

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonlukla ilgili açıklamada bulunan Şaziye, şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandığını, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirtti.

Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı dinlettiği için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar ise Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şaziye Erdoğan kimdir?

Şaziye Erdoğan (doğum 23 Şubat 1992, Ankara) 48 kg kategorisinde yarışan Türk kadın halterci. 2009 Avrupa Gençler şampiyonu ve 2010 Avrupa üçüncüsüdür.

Landskrona, İsveç'te düzenlenen 2009 Avrupa Gençler Halter Şampiyonasında 28 Temmuz'da dört Avrupa Gençler rekoru kırarak şampiyon olmuştur. Koparmada 79.0 kg, silkmede 97.0 kg, genel toplamda önce 172.0, sonra 176.kg kaldırarak gençlerde Avrupa rekorlarını yenilemiştir.

Büyüklerde yapılan 2010 Avrupa Halter Şampiyonasında Nurcan Taylan ve Marzena Karpińska'nın ardında bronz madalya kazanmıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 20:14
  1. Ankara
  2. şaziye erdoğan
  3. şaziye erdoğan kimdir
  4. milli halterci şaziye erdoğan
  5. halterci şaziye erdoğan
  6. şaziye erdoğan dünya şampiyonu
  7. milli sporcu şaziye erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    1. Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    2. Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?
    3. Yağ lekesi nasıl çıkar? Giysiden yağ..
    4. CHP yönetimine kayyım atandı
    5. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?..
    6. O illere korkunç uyarı: Bölgeyi terk..
    7. Club Brugge Galatasaray maçı canlı takip
    8. Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan..
    9. Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra..
    10. Karnın sol tarafında yanma neden olur?..
    11. Club Brugge Galatasaray maçının ilk..
    12. Club Brugge Galatasaray maçı saat..
    13. Paris Saint-Germain Real Madrid..
    14. ABD, Esed'den toprak istedi! Dikkat..
    15. Atletico Madrid Juventus Şampiyonlar..
    16. Bayer Leverkusen Lokomotiv Moskova..
    17. Shakhtar Donetsk Manchester City..
    18. Dinamo Zagreb Atalanta Şampiyonlar..
    19. Johnson'a sert tepki: Şov yapmak için..
    20. Bayern Münih Kızılyıldız Şampiyonlar..
    21. Olympiakos Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    22. Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?
    23. İYİ Partili vekilden Erdoğan'a övgü!..
    24. Olgun incir reçeli nasıl yapılır?..
    25. 2019-2020 okul kursları başvuruları..
    26. Engelli raporu ile emeklilik nasıl..
    27. AK Parti'den erken seçim açıklaması!
    28. Çocuklar kaynar kaza düştü: 1 ölü, 2..
    29. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve..
    30. Patriotlar ellerinde patladı! Suudi..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....