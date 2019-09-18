Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? sorusu gündemde son dakika gelişmesi olarak yerini aldı. Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Şaziye Erdoğan kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir? İşte Şaziye Erdoğan'a dair merak edilenler...

Tayland'ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonlukla ilgili açıklamada bulunan Şaziye, şampiyonaya yoğun bir programla hazırlandığını, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirtti.

Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı dinlettiği için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Tamer Taşpınar ise Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şaziye Erdoğan kimdir?

Şaziye Erdoğan (doğum 23 Şubat 1992, Ankara) 48 kg kategorisinde yarışan Türk kadın halterci. 2009 Avrupa Gençler şampiyonu ve 2010 Avrupa üçüncüsüdür.

Landskrona, İsveç'te düzenlenen 2009 Avrupa Gençler Halter Şampiyonasında 28 Temmuz'da dört Avrupa Gençler rekoru kırarak şampiyon olmuştur. Koparmada 79.0 kg, silkmede 97.0 kg, genel toplamda önce 172.0, sonra 176.kg kaldırarak gençlerde Avrupa rekorlarını yenilemiştir.

Büyüklerde yapılan 2010 Avrupa Halter Şampiyonasında Nurcan Taylan ve Marzena Karpińska'nın ardında bronz madalya kazanmıştır.