Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya - Macaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Macaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde milli güreşçiler, 3 madalya elde etti. Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen turnuvada 97 kiloda Fatih Başköy, finalde ABD'li Tracy Hancock'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı. Turnuvanın ilk gününde 72 kiloda Selçuk Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya kazandı. Organizasyonda yarın 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez mindere çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.