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Milli güreşçiler Bulgaristan'a gitti

- Grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz"

26 Şubat 2019 Salı 11:32
Milli güreşçiler Bulgaristan'a gitti

ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın ev sahipliğinde nisan ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası için Rusya'ya gitti.

Federasyon Başkanı Musa Aydın, Ruse kentinde 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvaya ilişkin, "Avrupa Şampiyonası öncesi önemli turnuvalardan biri. Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek." ifadelerini kullandı.

Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şöyle:


- Grekoromen

55 kilo: Müslüm Alınlı

 60 kilo: Mustafa Sağlam , Elçin Ali , Ayhan Karakuş

 63 kilo: Rahman Bilici 

67 kilo: Atakan Yüksel 

72 kilo: Fevzi Topçu , Yunus Özen

 77 kilo: Ali Osman Erbay, Aslan Atem

 82 kilo: Mehmet Ali Küçükosman , Hasan Berk Kılıç

 97 kilo: Süleyman Erbay , Metehan Başar, Ali Nail Aslan


- Serbest stil


 57 kilo: Ahmet Duman, Süleyman Atlı

 61 kilo: Recep Topal, Münir Recep Aktaş

 65 kilo: Mehmet Emin Öğüt, Selahattin Kılıçsallayan

 70 kilo: Mustafa Kaya, Mehmet Karaca

 74 kilo: Yakup Gör, Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu , Ender Coşkun

 86 kilo: Osman Göçen , Selim Yaşar , Fatih Erdin 

92 kilo: İbrahim Bölükbaşı, Süleyman Karadeniz 

97 kilo: Fatih Yaşarlı , Baki Şahin 

125 kilo: Fatih Çakıroğlu


- Kadınlar


 50 kilo: Evin Demirhan

 55 kilo: Bediha Gün 

57 kilo: Mehlika Öztürk 

72 kilo: Buse Tosun

 76 kilo: Yasemin Adar

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:32
  1. Avrupa Güreş Şampiyonası
  2. Bulgaristan
  3. Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
  4. Güreş

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