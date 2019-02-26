Milli güreşçiler Bulgaristan'a gitti
- Grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz"26 Şubat 2019 Salı 11:32
ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın ev sahipliğinde nisan ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası için Rusya'ya gitti.
Federasyon Başkanı Musa Aydın, Ruse kentinde 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvaya ilişkin, "Avrupa Şampiyonası öncesi önemli turnuvalardan biri. Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek." ifadelerini kullandı.
Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şöyle:
- Grekoromen
55 kilo: Müslüm Alınlı
60 kilo: Mustafa Sağlam , Elçin Ali , Ayhan Karakuş
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Fevzi Topçu , Yunus Özen
77 kilo: Ali Osman Erbay, Aslan Atem
82 kilo: Mehmet Ali Küçükosman , Hasan Berk Kılıç
97 kilo: Süleyman Erbay , Metehan Başar, Ali Nail Aslan
- Serbest stil
57 kilo: Ahmet Duman, Süleyman Atlı
61 kilo: Recep Topal, Münir Recep Aktaş
65 kilo: Mehmet Emin Öğüt, Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya, Mehmet Karaca
74 kilo: Yakup Gör, Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu , Ender Coşkun
86 kilo: Osman Göçen , Selim Yaşar , Fatih Erdin
92 kilo: İbrahim Bölükbaşı, Süleyman Karadeniz
97 kilo: Fatih Yaşarlı , Baki Şahin
125 kilo: Fatih Çakıroğlu
- Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
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