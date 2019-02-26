Milli güreşçiler Bulgaristan'a gitti - Grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz"

ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mücadele edecek. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın ev sahipliğinde nisan ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası için Rusya'ya gitti. Federasyon Başkanı Musa Aydın, Ruse kentinde 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde yapılacak turnuvaya ilişkin, "Avrupa Şampiyonası öncesi önemli turnuvalardan biri. Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca Dünya Şampiyonası'na puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek." ifadelerini kullandı. Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

- Grekoromen 55 kilo: Müslüm Alınlı 60 kilo: Mustafa Sağlam , Elçin Ali , Ayhan Karakuş 63 kilo: Rahman Bilici 67 kilo: Atakan Yüksel 72 kilo: Fevzi Topçu , Yunus Özen 77 kilo: Ali Osman Erbay, Aslan Atem 82 kilo: Mehmet Ali Küçükosman , Hasan Berk Kılıç 97 kilo: Süleyman Erbay , Metehan Başar, Ali Nail Aslan

- Serbest stil

57 kilo: Ahmet Duman, Süleyman Atlı 61 kilo: Recep Topal, Münir Recep Aktaş 65 kilo: Mehmet Emin Öğüt, Selahattin Kılıçsallayan 70 kilo: Mustafa Kaya, Mehmet Karaca 74 kilo: Yakup Gör, Soner Demirtaş 79 kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu , Ender Coşkun 86 kilo: Osman Göçen , Selim Yaşar , Fatih Erdin 92 kilo: İbrahim Bölükbaşı, Süleyman Karadeniz 97 kilo: Fatih Yaşarlı , Baki Şahin 125 kilo: Fatih Çakıroğlu

- Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan 55 kilo: Bediha Gün 57 kilo: Mehlika Öztürk 72 kilo: Buse Tosun 76 kilo: Yasemin Adar

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