  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu demokrasi ve İslam düşmanı

Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Zillet milletle dâvâlık

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Eli kulağında orada 8-9 şiddetinde deprem olacak' dedi ve son sözü şok etti: Kırılmadık fay kalmayacak

Başkent'te nefes kesen operasyon! 500 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye açık açık uyarmıştı... MİT'ten 200 km derinlikte nokta operasyon
Siyaset Milli Görüş’ün partisini ne hale düşürdüler! Saadet’in yaptığını HDP bile yapmadı
Siyaset

Milli Görüş’ün partisini ne hale düşürdüler! Saadet’in yaptığını HDP bile yapmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:38:00 -

Saadet Partililer, "2018 seçiminde neden AK Parti listelerinden seçime girmediniz" sorusuna, "50 yıllık Milli Görüş partisi başka parti listesinden seçime girmez, bu bize hakarettir" derken, 2023 seçimine CHP listelerinden girdi!..

Saadet Partisi, CHP listesinden seçime girerek Milli Görüş'e en büyük ihaneti yaptı. Yıllarca merhum Necmettin Erbakan'a kan kusturan CHP ile bir araya gelen Saadet, HDP gibi teröristlerden destek alan rezil bir oluşum kadar bile dik duruş sergileyemedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saadet Partisi'nin CHP skandalı da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

İki taraftan acıklı bir durum. Canan Kaftancıoğlu düne kadar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Madımak katili olarak ilan ediyordu, tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu; şimdi şantajı amacına ulaşmış olmalı ki kendisini (Karamollaoğlu'nu) bilge kişi olarak takdim ediyor. Düne kadar katil dediğiniz kişiye bugün bilge diyorsanız, "Şantaj yaptınız, amacınıza ulaştınız, şimdi birlikte yol yürüyorsunuz" derim. Bu Kaftancıoğlu açısından problemli bir durum.

Saadet Partililer 2018 milletvekili seçimlerinde neden AK Parti ile ittifak yapmadıkları sorulduğunda, "50 yıllık Milli Görüş partisi başka parti altında seçime girmez, bu bize hakarettir" diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada, İstanbul'da topu topu 7 tane adayları var, onları da tanıtırken Kaftancıoğlu'nu çağırıyorlar ve o adaylar Saadet Partisi logosu altında değil CHP logosu altında seçime giriyorlar. Yani benim hacı amcam gidecek, CHP listesinde Saadet Partili adayları görüp mührü CHP'ye basacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP bile bunu yapmadı. HDP kendi logosuyla seçime girip Saadet Partisi'nden daha dik duruş göstermiş oluyor.

Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı! Konuştukça battılar...
Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı! Konuştukça battılar...

Siyaset

Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı! Konuştukça battılar...

Fatih Erbakan'dan Saadet'e 'muhafazakarlık' eleştirisi!
Fatih Erbakan'dan Saadet'e 'muhafazakarlık' eleştirisi!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan Saadet'e 'muhafazakarlık' eleştirisi!

İran'dan diplomatik kriz çıkaracak adım! Saadet Partisi'ne bakın ne skandal talepte bulundular
İran'dan diplomatik kriz çıkaracak adım! Saadet Partisi'ne bakın ne skandal talepte bulundular

Gündem

İran'dan diplomatik kriz çıkaracak adım! Saadet Partisi'ne bakın ne skandal talepte bulundular

"Haklı olmaktan usandım" diyen Cübbeli, Saadet'in ipliğini pazara çıkardı!
"Haklı olmaktan usandım" diyen Cübbeli, Saadet'in ipliğini pazara çıkardı!

Siyaset

"Haklı olmaktan usandım" diyen Cübbeli, Saadet'in ipliğini pazara çıkardı!

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'

Siyaset

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23