Milli Görüş’ün partisini ne hale düşürdüler! Saadet’in yaptığını HDP bile yapmadı

Saadet Partisi, CHP listesinden seçime girerek Milli Görüş'e en büyük ihaneti yaptı. Yıllarca merhum Necmettin Erbakan'a kan kusturan CHP ile bir araya gelen Saadet, HDP gibi teröristlerden destek alan rezil bir oluşum kadar bile dik duruş sergileyemedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saadet Partisi'nin CHP skandalı da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

İki taraftan acıklı bir durum. Canan Kaftancıoğlu düne kadar Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Madımak katili olarak ilan ediyordu, tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu; şimdi şantajı amacına ulaşmış olmalı ki kendisini (Karamollaoğlu'nu) bilge kişi olarak takdim ediyor. Düne kadar katil dediğiniz kişiye bugün bilge diyorsanız, "Şantaj yaptınız, amacınıza ulaştınız, şimdi birlikte yol yürüyorsunuz" derim. Bu Kaftancıoğlu açısından problemli bir durum.

Saadet Partililer 2018 milletvekili seçimlerinde neden AK Parti ile ittifak yapmadıkları sorulduğunda, "50 yıllık Milli Görüş partisi başka parti altında seçime girmez, bu bize hakarettir" diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada, İstanbul'da topu topu 7 tane adayları var, onları da tanıtırken Kaftancıoğlu'nu çağırıyorlar ve o adaylar Saadet Partisi logosu altında değil CHP logosu altında seçime giriyorlar. Yani benim hacı amcam gidecek, CHP listesinde Saadet Partili adayları görüp mührü CHP'ye basacak.

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HDP bile bunu yapmadı. HDP kendi logosuyla seçime girip Saadet Partisi'nden daha dik duruş göstermiş oluyor.