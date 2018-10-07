Milli füzelere Kement yol gösterecek

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında 2013 sonunda imzalanan Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi’nde (Kement) önemli bir aşama tamamlandı. 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminalleri için öncelikli olarak platforma özel çevre koşulları ve EMI/EMC gereksinimlerinin doğrulandığı tasarım doğrulama süreci başarıyla gerçekleşti. Akabinde fabrika kabul testlerinde söz konusu terminallerin uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı yüksek hızlı taktik veri haberleşmesi gerçekleştirdiği doğrulandı.

Taktik veri linki, ağ destekli harekâtın yönetimini destekleyen, muharebe sahasındaki komuta kontrol, hava aracı, silah ve görev sistemleri gibi birçok birimler arasında gerçek zamanlı karşılıklı ses, görüntü, yazılı mesaj, durum bilgisi, dosya gibi verilerin aktarımını sağlayan kablosuz haberleşme sistemi olarak tanımlanıyor.