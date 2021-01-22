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Aktüel Milli Eğitim Bakanlığı başlattı! Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursu
Aktüel

Milli Eğitim Bakanlığı başlattı! Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kovid-19 salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:28:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı başlattı! Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanıp 2 milyon 234 bin 148 kursiyerin başvurusuna açılan uzaktan eğitim programlarına, “Temel Enstrüman Eğitimleri”nin de dahil edildiğini belirtti. Boyacı şunları kaydetti: “Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri devam etmektedir.”

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